Destaques 09/01/2021 16:16 Assessoria de Comunicação CDL divulga ganhadores da Campanha Ano Novo Vida Nova 2020-2021 O sorteio da Campanha Ano Novo Vida Nova 2020/2021 realizado na tarde desta sexta-feira (8) pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta (CDL Alta Floresta) premiou 39 pessoas. A campanha durou mais de 80 dias no comércio de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta e contou com a participação de aproximadamente 180 empresas. Esta foi a maior edição da campanha, com mais de 900 mil cupons confeccionados. Somente de Alta Floresta foram cerca de 130 lojistas envolvidos na campanha e mais de R$ 100 mil em prêmios. O diretor financeiro da CDL Alta Floresta, Jailson Carlos Farias Pereira, enalteceu o sucesso da campanha e o envolvimento do comércio. “A campanha foi um sucesso apesar do momento que estamos vivendo devido à pandemia. O comérico está de parabéns e ficamos felizes em ver que o objetivo da campanha foi atingido, que é fomentar as vendas e aquecer no comércio”, ressaltou. Dos sorteados 30 são de Alta Floresta, 3 de Carlinda, 3 de Paranaíta, 1 de Nova Monte Verde e 1 de Marília (SP). A ganhadora do Fiat Mobi zero quilômetro poderá fazer a opção de receber o prêmio em dinheiro. Isso só será possível porque a fábricante não conseguiu entregar o veículo a tempo para o sorteio. CONFIRA A LISTA DOS NOMES DOS GANHADORES: 1º PRÊMIO Um Fiat Mobi 1.0 0km ou o prêmio em dinheiro. GANHADORA: TAMISE P. S. ANDRADE 2º PRÊMIO Uma Motocicleta Yamaha 125cc. GANHADOR: WANDERLEY MAXIMO DA SILVA 3º PRÊMIO Uma motocicleta Honda Start 160cc. GANHADORA: MARIA FATIMA DA SILVA 4º PRÊMIO Uma TV de 43 polegadas. GANHADOR: EDINALDO ROSA LADEIRA 5º PRÊMIO Uma bicicleta aro 29 masculina. GANHADORA: DIVINA M. MOREIRA 6º PRÊMIO Uma bicicleta aro 26 feminina. GANHADORA: JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 7º PRÊMIO Uma geladeira Frost Free 371 litros. GANHADOR: ISNALDO LOPES DA SILVA 8º PRÊMIO Uma máquina de lavar de 13 KG. GANHADORA: SINESIA RIBEIRO DA SILVA 9º PRÊMIO Três vales-compras no valor de R$ 2.500,00 em materiais para construção nas empresas JM materiais para construção, A Pantera e Beira Rio. GANHADORA: ELIANA R. RIBEIRO (JM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO) GANHADOR: AUGUSTO FABIANO (A PANTEIRA) GANHADOR: PLINIO SANTOS (BEIRA RIO) 10º PRÊMIO Três vales-compra no valor de R$ 1.500,00 em mercadorias no Supermercado Del Moro, Machadão Atacadista e no Supermercado Floresta. GANHADORA: MARIA DE ANA COSSES ACORDI (SUPERMERCADO DELMORO) GANHADORA: LIDIA ROSA COSTA GARCIA (MACHADÃO ATACADISTA) GANHADOR: ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA (SUPERMERCADO FLORESTA) 11º PRÊMIO Dois vales-compra no valor de R$ 750,00 em mercadoria no Mercado Compre Mais e no Mercado Amorim. GANHADORA: JULIANA KARINA MARQUES CAPETELI (MERCADO COMPRE MAIS) GANHADORA: ROSIANE DA SILVA (MERCADO AMORIM) 12º PRÊMIO Seis vales-compra no valor de R$ 1.000,00 em vestuário nas Lojas Florestense, Karen Modas, Moreira Magazine, Luxton, Caleche e Oba-Oba. GANHADORA: ROZINEIA DOS SANTOS SOUZA (FLORESTENSE) GANHADORA: LEILA M. OLIVEIRA CORREIA (KAREN MODAS) GANHADORA: APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA (MOREIRA MAGAZINE) GANHADORA: ERIELIN ALMAGRO MOURA (LUXTON) GANHADORA: ALICE GOMES DA C. PEREIRA (CALECHE) GANHADOR: VALDECIR BUBLITZ (OBA-OBA) 13º PRÊMIO Um vale-compra no valor de R$ 750,00 em vestuário na Catarinense Magazine. GANHADOR: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 14º PRÊMIO Um vale-compra no valor de R$ 1.000,00 em eletroeletrônico na Madrid Eletronic. GANHADORA: LUCIMARA MACHADO 15º PRÊMIO Um vale-compra no valor de R$ 750,00 na óTica e Relojoaria Globo. GANHADOR: MAURO SERGIO DE MELO 16º PRÊMIO Um vale-ompra no valor de R$ 750,00 em utilidades domesticas na Tok Lar. GANHADOR: PAULO MUNHOS 17º PRÊMIO Um vale-compra no valor de R$ 750,00 na Papelaria Florestana. GANHADORA: DALIRA ANTUNES DE OLIVEIRA 18º PRÊMIO Dois Vales-compra no valor de R$ 750,00 em produtos na Drogaria Hiper Popular e na Drogaria América. GANHADOR: JOSE AUGUSTO RONDON SILVA (Drogaria Hiper Popular) GANHADORA: SABRINA DE M. DE ALMEIDA (Drogaria América) 19º PRÊMIO Dez vales-compra no valor de R$ 500,00. GANHADORA: LORIENE GOMES DA ROCHA GANHADOR: CAIO JUNIOR GABRIEL GANHADORA: MARIA A QUEIROS GANHADOR: WILSON APARECIDO CESAR GANHADOR: PEDRO ARNHOD SIMAO GANHADORA: VILMA ALDA MARTINS PEREIRA GANHADORA: ROSELI F. DA COSTA GANHADORA: SOLANGE MARIA SILVA P GANHADOR: VALDINEI CORREIA SANTOS GANHADORA: NILZA FRANCISCA DOS SANTOS

Voltar + Destaques