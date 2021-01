Destaques 10/01/2021 06:02 Câmpus da UNEMAT de Alta Floresta fará palestra sobre Carreira Promissora O câmpus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Alta Floresta realizará a palestre on-line Carreira Promissora: Definindo hábitos e adquirindo competências. O evento acontecerá nesta segunda (11) a partir das 19 horas pelo You Tube. O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas até a data da palestra, por meio do preenchimento do formulário disponível neste link . Para garantir a certificação de 04 (quatro) horas complementares é necessário assinar a lista de presença durante a transmissão no canal do câmpus no YouTube A realização da palestra é dos cursos de Agronomia. Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal do câmpus de Alta Floresta e a coordenação está sob responsabilidade da professora Winnie Wouters.

Veja também sobre UNEMAT de Alta Floresta palestre on-line curso de Agronomia Voltar + Destaques