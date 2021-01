Frigorífico oferece 322 vagas de emprego em Mato Grosso

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, começa 2021 com o anúncio de 322 vagas para as unidades do estado do Mato Grosso. A seleção é para os cargos de Operador de Produção I e de Agente SIF I, com início do trabalho imediato.

As vagas, efetivas e temporárias, são distribuídas da seguinte forma: 217 em Lucas do Rio Verde e 105 em Nova Mutum. Para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho, a empresa realiza o atendimento e recepção de documentos nos próximos dias 7 e 14 de janeiro, quando os interessados deverão comparecer aos locais abaixo indicados, munidos com RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Pessoas com ensino fundamental incompleto podem se candidatar. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, vale alimentação, vale transporte e refeitório no local. Durante a seleção todas as medidas sanitárias de prevenção e combate ao Coronavírus, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos deverão ser observadas.

“Estamos continuamente tomando medidas para garantir a segurança de todos nossos colaboradores e parceiros ao longo da cadeia produtiva. Para acelerar o processo seletivo e contratação desses novos postos, faremos uma grande ação presencial nas cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum”, conta Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento da BRF.

Inscrições

Lucas do Rio Verde

Vagas: 217 – Operador de Produção I

Dias: 7 e 14 de janeiro de 2021

Horários: 8h às 17h30

Local: Núcleo do Senai

Endereço: Rua Umuarama, 675 S, Quadra 88, Lote 01C, Bairro Menino Deus

Nova Mutum

Vagas: 105 – Operador de Produção I e Agente SIF I

Dia: 7 de janeiro de 2021

Horários: 7h30 às 17h30

Local: BRF de Nova Mutum

Endereço: Rua Mary Loize, nº 511, Bairro Industrial