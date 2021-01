Novo decreto retorna 'toque de recolher' e volta a restringir festas em Nova Monte Verde

Neste sábado (09) o prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino dos Santos, publicou decreto instituindo toque de recolher no município e regulamentando medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo covid-19 (novo coronavírus) a serem adotadas pelo poder executivo do município.

O decreto Nº 025/2021, entrando em vigor ainda no sábado (09), em seu Artigo 5ª, instituí o toque de recolher das 22h00min até 05h, no perímetro urbano. “O disposto no inciso VII, não se aplica as Forças de Segurança, Profissionais de Saúde em Serviço, integrantes do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), a profissionais na realização de atendimento delivery, devendo estes estar portando documentos pessoais, e preferencialmente uniformizado e/ou com veículo identificado.”

Além do toque de recolher, o decreto mantém suspensas as aulas da rede municipal de ensino, em caráter de antecipação de recessos/férias. Suspende os atendimentos coletivos realizados pelos departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, proíbe realizações de festas e atividades coletivas e ainda regulamenta o funcionamento de estabelecimentos comerciais e realização de velórios.

O decreto instituiu o comitê de enfrentamento e regulamentou as funções do mesmo, diante o crescente número de casos positivos para covid-19 no município neste início de ano.

Confira o decreto: download decreto__025_2021_coronavirus.pdf