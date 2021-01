MATEMATICA: Secretário de Finanças afirma que não ficaram R$ 28 milhões nas contas da prefeitura de Alta Floresta

O secretário de Fazenda da prefeitura de Alta Floresta, Paulo Moreira, afirmou em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, na manhã de quinta-feira, 7, em seu gabinete, que não haviam R$ 28 milhões [em caixa], nas contas da prefeitura, como foi anunciado na posse do novo prefeito.

LEIA: Drº Asiel entrega prefeitura de Alta Floresta com mais R$ 28 mi em caixa e destaca deixar salários em dia

No dia da posse, o ex-prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra (MDB) afirmou que pela primeira vez na história do município, um novo gestor assumiria o cargo com a prefeitura com R$ mais de 28 milhões em caixa. “Disponível mesmo a prefeitura só tem R$ 10 milhões. Os outros recursos é dinheiro que ainda vai vir e com despesas vinculadas. Estamos fazendo um levantamento para mostrar o que tem realmente de dinheiro disponível”, enfatiza Paulo.

O secretário observa que há esse dinheiro [R$ 10 milhões] disponível, porém, a prefeitura tem a folha de dezembro para pagar. “Infelizmente não estamos tão saudáveis financeiramente como foi falado pelo gestor anterior. As pessoas comentam com a gente que a prefeitura tem R$ 28 milhões, mas não é bem assim. Sabemos que recebemos a prefeitura melhor do que outros gestores no passado, mas não é tudo isto não!”, pontua o secretário.

Ele disse que assim que concluir o levantamento que está sendo feito, a população será informada da real situação da prefeitura deixada pela antiga gestão. Inclusive o que há de arrestos de contas para serem pagas.