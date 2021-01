Destaques 11/01/2021 05:58 Eliza Gund I Nativa News Motociclista morre após acidente com caminhão de carga no município de Carlinda Foto: Reprodução O acidente foi registrado por volta das 19h na avenida Mato Grosso na noite deste domingo (10). A motocicleta Titan seguia na avenida quando se chocou a traseira de um caminhão carregado com madeira, que estava estacionado. Na motocicleta estavam duas pessoas, o homem de 26 anos identificado como Fernando Rizo, vítima fatal deste acidente, e a namorada de 21 aos, que foi socorrida e conduzida ao Pronto Socorro do Hospital Regional em Alta Floresta. Polícia Militar foi acionada e realizou a preservação do local até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Pericia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

