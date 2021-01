Destaques 11/01/2021 07:17 IFMT oferta vagas para Curso Superior; inscrições seguem até dia 18 São ofertadas 1.254 vagas em 14 campi O Instituto Federal de Mato Grosso,, está ofertando curso de nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de janeiro, através do link – http://selecao.ifmt.edu.br/. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação no processo seletivo. As vagas são para ingresso no primeiro semestre de 2021. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio. São ofertadas 1.254 vagas em outros 13 campi: Alta Floresta; Barra do Garças; Cáceres; Campo Novo do Parecis; Cuiabá – Bela Vista; Cuiabá – Octayde Jorge da Silva; Confresa; Juína; Pontes e Lacerda; Primavera do Leste; Rondonópolis; São Vicente; Sorriso; Várzea Grande; Diamantino; Guarantã do Norte; Tangará da Serra; Jaciara e Campo Verde. Os candidatos que desejarem podem concorrer às vagas destinadas às políticas de Ações Afirmativas (cotas). O IFMT reserva 60% das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). Sobre a seleção O candidato deverá se inscrever identificando o seu número de inscrição do ENEM 2015 ou posterior (2015 a 2019), sem o qual não será possível a inscrição neste processo seletivo. Para que sejam obtidas as notas das provas objetivas e da redação, é necessário digitar corretamente, o número de inscrição do ENEM. O candidato terá que digitar corretamente (sem espaço, sem acrescentar número, letra, hífen ou qualquer sinal) o número de inscrição do ENEM que participou. Após a verificação da pontuação, encontrada qualquer divergência, o candidato será desclassificado. No preenchimento do Requerimento de Inscrição o candidato não poderá informar CPF de terceiro, pois é por meio deste que será realizada a consulta ao banco de dados do Ministério da Educação para validação e conhecimento das notas do ENEM. No dia 21 de janeiro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido e Campus que realizará o curso, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/ Os candidatos serão classificados por campus, curso e turno, em ordem decrescente, de acordo com a somatória dos pontos obtidos, considerando o desempenho dos concorrentes nas provas. No dia 25 de janeiro de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2021/1 e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação das listas dos candidatos aprovados em todas as chamadas para a realização da matrícula online. Todas as chamadas serão publicadas no endereço eletrônico: http://selecao.ifmt.edu.br/ Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e-mail dentro do período de inscrição, no e-mail: lista.processoseletivo@ifmt.edu.br

