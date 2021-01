Destaques 11/01/2021 17:47 Treze municípios estão com risco moderado de contaminação pela Covid-19 em MT Indicadores de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES Foto: Fernando Zhiminaicela/Pixabay A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou nesta segunda-feira (11.01) o Boletim Informativo n° 309 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra que 13 municípios estão classificados com risco "moderado” para o novo coronavírus. São eles: Cuiabá, Barra do Garças, Sinop, Várzea Grande, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Colíder, Juara, Nova Mutum, Tangará da Serra, Rondonópolis e Nova Canaã do Norte. Outros 128 municípios estão na classificação “baixo”, indicada pela cor verde. O sistema de classificação que aponta o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos, é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades. Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES.

