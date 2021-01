Destaques 12/01/2021 06:11 Unemat adota medidas de segurança para colação de 258 alunos Para evitar aglomeração, cada aluno será atendido de forma individual, tendo 30 minutos para a outorga de grau. Mesmo em época de pandemia provocada pelo coronavírus, 258 novos profissionais vão colar grau nesta semana em cerimônias realizadas em 12 câmpus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). As formaturas serão realizadas de forma presencial e seguindo os protocolos de segurança sanitária, dos dias 11 a 13 de janeiro. A Unemat alerta que, para evitar aglomeração, cada aluno será atendido de forma individual, tendo 30 minutos para a outorga de grau. A cerimônia será simplificada e contará apenas com a presença do diretor político-pedagógico e financeiro do câmpus, autorizado a conferir grau acadêmico ao formando, além do responsável pela ata e uma pessoa para ajudar nos protocolos de higienização do espaço, bem como um número limitado de membros da família do graduando. Todo o espaço será higienizado antes e após a cerimônia, disponibilizado álcool gel e caneta higienizada e separada para cada formando para assinatura da ata. Todos os presentes devem usar máscara e respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre si. “É a Unemat, mesmo tempo de pandemia, se reinventando e se reorganizando para poder dar resposta à sociedade mato-grossense. A Universidade teve que se reinventar, criando o Ensino Remoto Emergencial e os Períodos Letivos Suplementares Excepcionais. Dessa forma, pudemos garantir aos alunos a continuidade dos estudos, inclusive das colações de grau”, afirmou o reitor Rodrigo Zanin. Ao todo, vão colar grau no câmpus de Alta Floresta 28 formandos, Alto Araguaia (1 formando), em Barra do Bugres (20 formandos), em Cáceres (51 formandos), Colíder (2 formandos), Diamantino (23), Juara (10), Nova Mutum (11), Nova Xavantina (31), Pontes e Lacerda (18), Sinop (24) e em Tangará da Serra (39).

