Destaques 12/01/2021 09:20 Frank Rogieri é o novo presidente do Simenorte nos próximos dois anos Frank Rogieri de Souza Almeida comandará o sindicato e destaca o trabalho pela valorização do setor Foto: Reprodução A nova diretoria do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte) tomou posse nesta segunda-feira (11) para comandar a entidade pelos próximos dois anos. Eleita em dezembro passado, a diretoria tem o produtor e industriário Frank Rogieri de Souza Almeida como presidente e Ednei Blasius, que era o presidente, assume a vice-presidência. Também assumem, juntamente com a diretoria, os delegados do Conselho de Representantes da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT). Cerca de 60 empresas integram o Simenorte.

Entre os principais desafios, Frank Rogieri destaca a continuidade dos trabalhos em prol da valorização da cadeia produtiva da madeira em Mato Grosso, bem como a luta por condições mais competitivas, com melhorias nas áreas de logística, desburocratização e agilidade para a execução dos processos de licenciamento ambiental e redução da carga tributária.

“O setor madeireiro, assim como grande parte das cadeias produtivas do estado, busca melhorias que reduzam o custo de produção para conseguir ampliar os investimentos. Mas temos alguns agravantes neste processo que são a desinformação e a criminalização das nossas atividades. Além de dar melhores condições, ainda trabalhamos para mostrar a importância do setor para a conservação da floresta e desenvolvimento econômico e social da região”, destacou Frank Rogieri.

O presidente eleito também ressaltou a gestão do ex-presidente Ednei Blasius no Simenorte. “Será um prazer dividir o comando com o Ednei Blasius, que com sua experiência poderá nos auxiliar pelos próximos dois anos”, afirmou Frank Rogieri de Souza Almeida. A nova diretoria é composta, além do Frank Almeida e do Ednei Blasius, por Fernando Passos na 1ª secretaria, Edwin Franz Brack como 2º secretário, o 1º Tesoureiro será Robson Bonapaz de Moura Dioni Brezovsky Domiciano o 2º secretários. No conselho fiscal, serão efetivos Francisco Luan Costa de Oliveira, Olindo Serafin Junior e Clovis Irineu Kreidloro. Na suplência estarão Valdir José de Oliveira, Jairo de Carli e Amarildo Moreschi. A representação junto ao Conselho de Representantes da FIEMT fica a cargo de Frank Rogieri de Souza Almeida e Ednei Blasius e os suplentes Antônio Francisco dos Passos e Olindo Serafin Junior.

Perfil – Atual presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), Frank Rogieri de Souza Almeida tem 44 anos de idade, sendo 35 deles em Mato Grosso e há 13 anos atuando no setor florestal. Esta será sua segunda gestão à frente do Simenorte, onde já foi presidente entre os anos de 2014 e 2016.

