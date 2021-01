Destaques 12/01/2021 16:28 Eliza Gund I Nativa News Prefeito Nova Monte Verde diz que herdou 11 mil em caixa e mais de 80 mil de conta de energia; ex-prefeita explica Cumprindo promessa de transparência realizada durante o período de campanha eleitoral, o prefeito Edemilson Marino, na noite da última sexta-feira (08), publicou em sua fanpage pessoal no Facebook um vídeo onde relata que a ex-prefeita deixou conta de energia no valor de mais de R$ 80 mil e apenas R$ 11 mil em caixa. O vídeo foi publicado como uma “prestação de contas” da primeira semana efetiva de trabalhos da atual gestão. O valor em caixa, segundo o prefeito, foi identificado pela equipe de transição e governo, que apresentou relatório na tarde de sexta-feira (08). “Segundo este relatório, nós temos pouco mais de 11 mil reais para trabalhar, que está em caixa, isso são recursos não vinculados. Então, hoje este relatório está apontando que estamos recebendo a prefeitura com pouco mais de 11 mil reais em caixa para trabalhar”. Segundo Marino, o relatório não apontou o débito de energia elétrica, o que deixa o caixa com saldo negativo. “Já de primeiro momento identificamos que neste relatório não consta um débito de energia elétrica da prefeitura de quase 84 mil reais, ou seja, é quase 84 mil reais de energia elétrica que não foram pagas”, apontou Marino frisando que providenciou solução, “diante esta situação eu tive que chamar o vereador presidente da câmara, Eder Minierinho, pra que se fizesse presente aqui na prefeitura municipal e que atendesse o nosso pedido de autorização do pagamento destas energias atrasadas pra que a gente dê sequencia nos trabalhos. Nós vamos pagar parcelado, mas quem autoriza esse parcelamento é só a câmara municipal, eu acredito que vai dar tudo certo”. O vídeo é encerrado com o prefeito afirmando que uma nova equipe deve ser nomeada esta semana, para a análise da documentação apresentada pela equipe de transição. A redação do site Nativa News buscou contato com a ex-prefeita, Beatriz de Fátima Sueck Lemes, indagando sobre o valor deixado e sobre o débito junto a empresa de energia elétrica. Sobre o valor deixado em caixa a ex-prefeita afirmou que, “Em seu primeiro pronunciamento de prestação de contas, o prefeito falou apenas dos 11 mil reais que ficaram nas contas movimento e creio que em outra oportunidade vai explicar sobre saldo positivo que ficou mais de 2 milhões”, destacou Lemes, frisando que os valores deixados em caixa pela sua administração são também de conta vinculada, com valor total de R$ 2.028,668,43. Sobre o débito com a empresa de energia, Lemes fala que “tomei conhecimento da fatura que venceu no dia 28/12 a noite do dia 31/12 quando já não tinha com empenhar, porém esse valor deverá ser incluso nos restos a pagar da minha gestão”. Lemes ainda destaca que, de acordo com servidores responsáveis, a administração pública municipal está em processo de negociação com a Energisa devido a um desacordo com repasses. Lemes ainda destaca que deixou as folhas de pagamento, 13º salário e rescisões contratuais, além de encargos sociais, todos pagos, inclusive os contratos de prestação de serviços e locações com vencimentos em 10 de janeiro de 2021. Atualizada em 12-01-2021/ 20:00

