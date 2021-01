Destaques 13/01/2021 10:23 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Família é surpreendida com filhote de jacaré na piscina Uma família alta-florestense foi surpreendida com a presença de um jacaré no interior da piscina de sua residência. O caso aconteceu nesta terça-feira (12), os responsáveis pelo imóvel acionaram o Corpo de Bombeiros para a captura do animal. O caso aconteceu no setor Norte 1, no local os militares constataram se tratar de um filhote, que se refrescava na piscina. A operação de captura foi feita com todos os cuidados, visando a proteção dos militares e do filhote, que foi devolvido em seu habitat.

Veja também sobre filhote de jacaré na piscina Alta Floresta Bombeiros Mato Grosso Voltar + Destaques