Destaques 13/01/2021 19:23 TOP NEWS Polícia Civil de Aripuanã recupera caminhão furtado em Alta Floresta as margens da MT-183 Um caminhão Ford Cargo 1119 que tinha sido furtado em Alta Floresta, Mato Grosso, foi encontrado na noite de segunda-feira, 11 de janeiro, abandonado às margens da MT-183, cerca de 20 km de Aripuanã. O veículo estava sem carga. Conforme os investigadores de Aripuanã, uma denuncia anônima, onde informavam que havia um caminhão parado as margens da estrada. Durante as diligências para a localidade informada, os policiais constataram a veracidade dos fatos. A equipe verificou que o veiculo estava sem a bateria, chave de ignição e também tentaram retirar uma das rodas do caminhão. Estava também sem a placa de identificação dianteira, portando somente a da parte traseira QBU-9967. Sem a possibilidade de remover o veiculo do local, a equipe retornou para a cidade e realizou a checagem da placa, constando roubo/furto. Desta forma sendo removido somente para o pátio da delegacia na manhã de terça-feira (12). As investigações estão em andamento para identificar e prender os envolvidos no crime.

