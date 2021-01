Mato Grosso registra queda de 45% nas infrações de trânsito em 2020

Em 2020, foram registrados 554.505 autos de infração de trânsito em Mato Grosso, uma redução de 45% se comparada ao ano de 2019, quando foram contabilizadas 1.017.243 infrações. Os dados são do setor de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest) do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).

As duas maiores cidades do Estado, Cuiabá e Várzea Grande, também apresentaram redução significativa na quantidade de registro de infração de trânsito. Em Cuiabá, houve uma queda de 50%, somando 242.106 autuações em 2020, contra 489.008 em 2019.

Na cidade vizinha, Várzea Grande, os motoristas também cometeram menos infrações de trânsito em 2020. Foram 63% de registros de infrações de trânsito a menos, 25 mil, em relação ao ano de 2019, quando foram 69.140.

Conforme os dados do Renaest, transitar com veículo em velocidade superior à máxima permitida para o local, em até 20%, continua sendo a infração mais cometida por motoristas tanto na capital quanto no interior do Estado, totalizando 337.178 registros. Essa é uma infração considerada média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com penalidade de multa no valor de R$ 130,16.

Outras infrações praticadas pelos condutores de forma recorrente em todo Estado são: transitar com veículo em velocidade superior à máxima permitida para o local, entre 20% e 50%; avançar o sinal vermelho do semáforo eletrônico, o condutor não usar o cinto segurança e deixar de manter acesa a luz baixa do veículo nas rodovias durante o dia.

Como forma de conscientizar os condutores quanto à importância da segurança no trânsito, o Detran-MT realiza frequentemente diversas atividades através das gerências de Ação Educativa de Trânsito e de Escola Pública de Trânsito, com campanhas e cursos sempre no intuito de sensibilizar condutores, passageiros, pedestres e ciclistas para a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Segundo a gerente de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT, Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl, a imprudência é um dos principais fatores de risco que acarretam acidentes.

“A menor das consequências de uma infração é a autuação ou até a prisão, como nos casos de embriaguez ao volante. A inobservância das normas de segurança gera acidentes graves e até mesmo fatais. Por isso, nas ações e cursos que realizamos convidamos a população à reflexão de que cada um tem importante função a desempenhar na construção de uma cultura de paz e segurança no trânsito”, disse Rosane.