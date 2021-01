Destaques 14/01/2021 06:01 Assessoria de Imprensa “A política tem que ser feita com responsabilidade”, defende Tuti ao afirmar que fará uma gestão imparcial na Câmara Municipal O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, voltou a defender uma política séria, responsável e comprometida com o desenvolvimento do município. Em entrevista para a imprensa na noite de terça-feira (12), Tuti destacou a união da Câmara Municipal e afirmou que fará uma gestão imparcial como presidente do Poder Legislativo. “Vamos trabalhar em prol a sociedade, em prol ao município de Alta Floresta. A Câmara está se mostrando muito unida e a gente vai conduzir isso com imparcialidade para o bem do município. A política tem que ser feita com responsabilidade e é o que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo aqui na Câmara Municipal, agora como presidente, logicamente sendo imparcial e ajudando todos os vereadores”, ressaltou. Reforma Administrativa O presidente considerou importantíssima a reforma administrativa da prefeitura municipal aprovada pela Câmara Municipal na sessão extraordinária realizada na noite de terça-feira (12), principalmente por diminuir o quadro básico de funcionários nomeados em cargos comissionados e pela extinção de três secretarias. Tuti defendeu a economia da gestão pública no gasto com pessoal e citou como exemplo a dificuldade que o município enfrenta por arrecadar para uma população de 50 mil habitantes, quando na verdade conta com mais de 65 mil moradores. “Alta Floresta está tendo um prejuízo muito grande e você tem que arrecadar para manter uma cidade com quase 70 mil habitantes. Então, é importante fazer novas reformas, isso vai dar um novo folego para a prefeitura. Esse é o caminho. O Chico precisa realmente conduzir com mão forte, se não enxugar a máquina, não fazer gestão e não fazer planejamento, não toca a prefeitura”, analisou.

