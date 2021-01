RODOVIA MT-208: Camionete fica destruída ao capotar em Alta Floresta

Uma camionete Hilux modelo SW4 SRX, ano 2021 capotou na Rodovia MT-208, cerca de 60 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta. Informações de que só havia uma pessoa no veículo. Se tratava de um homem que teria sofrido apenas escoriações leves.

Uma fonte informou que a vítima contou que é residente no município de Alta Floresta e estaria retornando de um serviço na região de Nova Bandeirantes. O acidente teria ocorrido depois que o motorista foi tentar desviar de um animal na pista.

A Toyota de cor prata capotou e foi parar de pneus para cima dentro de uma ribanceira. O serviço de guincho foi acionado para resgatar o veículo da cratera e no local já foi observado a destruição quase que total do veículo.