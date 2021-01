Destaques 14/01/2021 06:33 Fusão da Agroboi de Rondonópolis e Suprema de Alta Floresta se fundem e dá origem ao Grupo Raça Agro As empresas mato-grossenses de insumos pecuários Agroboi, de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), e Suprema, de Alta Floresta (803 km ao Norte), anunciaram a fusão e criando um player de peso no Estado. A nova empresa nasce com faturamento anual de cerca de R$ 200 milhões e o montante poderá chegar a R$ 500 milhões em cinco anos, de acordo com Rodrigo Santos, diretor executivo da RSA Capital, consultoria que assessora a operação. O negócio deu origem à holding Grupo Raça Agro (GRA), que passou a controlar as duas companhias - que manterão, ao menos por enquanto, seus nomes originais. Do portfólio conjunto, fazem parte suplementos animais, ração, sementes, fertilizantes e herbicidas, além de vacinas e medicamentos veterinários. Sediada em Rondonópolis, a Agroboi fatura fatura em torno de R$ 120 milhões por ano. Dona de seis lojas de insumos e da marca Zootec, de nutrição animal, a empresa tem, no município, uma fábrica com capacidade para produzir 50 mil toneladas de ração por ano. A Suprema, de Alta Floresta, registra vendas anuais de R$ 80 milhões e conta com cinco lojas na região norte de Mato Grosso. No segmento de defensivos, seu carro-chefe, é representante da israelense Adama, controlada pelo Syngenta Group. Conforme Santos, a estratégia do novo grupo está focada no crescimento orgânico das duas empresas em suas áreas de atuação, com novos investimentos e complementaridade de portfólio. Em Mato Grosso, o plano para 2021 é aportar R$ 8 milhões em novos ativos e R$ 10 milhões em melhorias de infraestrutura. No caso das melhorias, estão previstos R$ 8 milhões para a fábrica de Rondonópolis (a fim de investir em energia fotovoltaica, pavimentação e ampliação da capacidade de armazenagem de matérias-primas), e mais R$ 2 milhões para a modernização das lojas de insumos já em funcionamento. “Temos ainda o crescimento natural previsto para acontecer com a nova composição do portfólio de produtos”, sublinha Santos. Essa escalada é esperada sobretudo porque a Suprema não atuava em nutrição animal, que é a principal expertise da Zootec - constituída como marca e empresa -, mas sempre foi especialista na comercialização e aplicação de herbicidas para pastagem, área em que poderá agregar resultados para as lojas da Agroboi. O serviço de combate a ervas daninhas continuará a ser oferecido pela Suprema por meio de sua controlada A2 Aviação Agrícola - que não foi envolvida na fusão entre as redes, mas firmou acordo comercial com a Agroboi. Para os próximos anos, aquisições também não são descartadas pelo GRA e esta deve ser a estratégia para avançar para outros Estados.

Veja também sobre Grupo Raça Agro Alta Floresta Rondonópolis Agroboi Voltar + Destaques