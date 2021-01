A vacinação contra a febre aftosa será mantida em 2022 nos Blocos II (AP, PA, RR e parte do AM), III (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN) e IV (BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, RJ, SE, SP e TO). A decisão é da Equipe Gestora Nacional (EGN) do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa (PE-PENEFA), vinculada ao Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo o Mapa, mesmo com os esforços dos estados em avançar no Plano Estratégico, a evolução conjunta dos blocos ainda não está adequada para uma suspensão segura da vacinação contra a febre aftosa. Uma nova avaliação deve ser feita até o final do primeiro semestre de 2021.

O vice-presidente do Sistema Famato, Francisco Pugliesi de Castro, conhecido como Chico da Paulicéia, destacou os esforços do produtor rural nesta caminhada para a retirada da vacina em Mato Grosso (Bloco IV) a fim de alcançar o status de livre da febre aftosa sem vacinação. Ele lamenta o fato de nem todos os estados terem avançado nos trabalhos rumo à retirada como Mato Grosso que já tem, inclusive, uma parte sem vacinação.

“O produtor entendeu a importância de vacinar e cuidar do seu plantel. Essa conquista já tivemos, agora precisamos avançar na retirada. Hoje temos condições de retirar a vacinação com segurança e manter a sanidade animal dos nossos rebanhos. Vamos continuar trabalhando em conjunto com outros estados e aguardar o momento oportuno em que os demais estejam aptos a fazer a retirada da vacina”, afirmou Chico da Paulicéia.

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), alinhada com as exigências do plano estratégico, promoveu em outubro de 2020 o 2º Fórum Estadual de Vigilância contra a Febre Aftosa “O caminho para tornar MT livre sem vacinação”. Este prazo foi um dos temas em debate também.

A decisão da Equipe Gestora Nacional ocorreu após a realização de reuniões virtuais com todos os Blocos do PE-PNEFA nos meses de novembro e dezembro de 2020. O anúncio foi feito em uma reunião que aconteceu no dia 17 de dezembro do ano passado.