Destaques 14/01/2021 12:07 Eliza Gund I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta suspende atendimentos após prefeito testar positivo para Covid-19 Foto: Reprodução Após testar positivo para covid-19, prefeito de Alta Floresta suspende atendimentos da prefeitura por uma semana para desinfecção do paço público. O comunicado foi enviado à imprensa local pela assessoria de comunicação no final da manhã desta quinta-feira (14). O comunicado informa que todas as atividades estarão suspensas a partir desta sexta-feira 15 retomando apenas na próxima quinta-feira, dia 21 de janeiro, período em que passará por processo de desinfecção e higienização de todos os seus espaços. O secretário municipal de saúde, Lauriano Antônio Barella, deve se pronunciar sobre o caso e anunciar novos medidas na manhã desta sexta-feira (15).

