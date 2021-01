Destaques 14/01/2021 17:47 Liderança de Alta Floresta, Frank Rogieri Almeida assume comando da Fiemt por dez dias O empresário do setor de base florestal foi convidado pelo presidente da Federação, Gustavo de Oliveira, para substituí-lo no período O Presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), Frank Rogieri de Souza Almeida, assume interinamente a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) a partir desta sexta-feira (15) por um período de 10 dias. Atual vice-presidente da instituição, ele vai substituir o presidente Gustavo Oliveira que retoma o posto em 25 de janeiro. A cerimônia de posse foi realizada em reunião virtual, nesta quinta-feira, seguindo as orientações de segurança em virtude da pandemia do novo coronavírus. Presidente do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte), Frank Rogieri representa o setor de base florestal e afirmou que estará à disposição de todos os industriários pelo período em que ficará na presidência da Fiemt. “Esta será a primeira vez que um empresário da nossa região assume este posto e isso é motivo de orgulho para nós. Aproveito para me colocar à disposição de todos”, afirmou Frank Rogieri de Souza Almeida. Gustavo de Oliveira destacou o trabalho de Frank enquanto liderança do setor madeireiro e todos os empresários que travam uma luta para produzir de acordo com as exigências socioambientais. “Frank representa um setor coeso, de liderança que são uma referência para todo o mundo por conta da pauta ambiental que desperta tanto interesse econômico e político”. Oliveira também ressaltou o potencial econômico de Alta Floresta, um polo de desenvolvimento em Mato Grosso. A partir de segunda-feira (18), Frank Almeida estará em Cuiabá para gerir o Sistema Fiemt e se aproximar dos demais setores produtivos, bem como das áreas técnicas da Federação. Perfil - Frank Rogieri, 44, está há 35 anos em Mato Grosso, sendo que há 13 trabalha no setor de base florestal e com indústria madeireira em Alta Floresta e em Apiacás, no norte do Estado. Natural do Paraná, possui área de manejo florestal sustentável, de onde extrai a matéria-prima em acordo com toda legislação ambiental e trabalhista, e este material vai para a indústria receber todo tratamento necessário antes de ser comercializado dentro e fora do Brasil. O empresário está em seu segundo mandato como presidente do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte), é vice-presidente da Fiemt e atual presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), que representa todo o setor nacionalmente.

