Destaques 15/01/2021 06:28 Decreto estabelece que atividades escolares em Alta Floresta ficam suspensas até dia 28 de fevereiro Foto: Reprodução O prefeito de Alta Floresta assinou novos decretos relacionados a adoção de medidas não farmacológicas excepcionais de caráter temporário, no âmbito da administração pública direta e indireta do município, para prevenção dos riscos de disseminação e contágio pelo coronavírus. O decreto, decreta desde situação de emergência no município, até horários de funcionamento dos comércios, suspensão das aulas presenciais, multa para quem descumprir as normas decretadas e, por uma semana, as atividades no paço municipal, que passará por uma desinfecção após o contagio do prefeito, Valdemar Gamba e mais um servidor do paço. Decreto 031/2021 – medidas restritivas Suspende, até o dia 28 de fevereiro de 2021, todas as atividades de ensino presenciais nas escolas públicas e privadas, estabelecimentos de ensino e afins, após essa data orienta-se o retorno, seguindo todos os protocolos.

