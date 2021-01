Destaques 15/01/2021 14:48 Assessoria Sedec MT Alta Floresta e Colíder terão reunião dia 26 com SEDEC para reestruturar consórcios intermunicipais Foto: Divulgação Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) se reunirão com prefeitos de várias regiões para a reestruturação dos consórcios intermunicipais. Os consórcios são parcerias entre municípios para a realização de ações conjuntas, incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à população. O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, acredita que os consórcios farão grande diferença para os municípios mato-grossense e ressaltou a parceria da Sedec. "O trabalho da Sedec é muito abrangente - agricultura, indústria, comércio, e reúne órgãos importantes para as gestões municipais. Apoiamos o empreendedorismo e, unindo forças, podemos fazer um Estado maior e melhor. Porém, é fundamental que os municípios se organizem nos consórcios para viabilizar projetos", frisa. Nos próximos dois meses, uma série de reuniões será realizada por todo o Estado para conversar com gestores e técnicos dos municípios mostrando a importância dos consórcios e como reestrutura-los. “Vamos levar informações e mostrar o passo a passo de como fazer para que os consórcios funcionem e facilitem as ações dos municípios”, afirma Celso Banazeski, secretário adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor da Sedec. A Sedec criou uma cartilha para mais detalhes sobre a reestruturação dos consórcios (clique aqui). Serão 15 reuniões de janeiro a março. Confira a agenda: * 19/01/2021 (terça-feira) 08:00 - Juína 14:00 – Juara * 26/01/2021 (terça-feira) 08:00 – Alta Floresta 14:00 – Colíder * 02/02/2021(terça-feira) 08:00 – Tangará da Serra * 09/02/2021 (terça-feira) 08:00 – Pontes e Lacerda 14:00 – Cáceres * 10/02/2021 (quarta-feira) 08:00 – Alto Araguaia 14:00 – Rondonópolis * 23/02/2021 (terça-feira) 08:00 – Barra do Garças 14:00 – Água Boa * 24/02/2021 (quarta-feira) 08:00 – São Félix do Araguaia 14:00 – Confresa * 05/03/2021 (sexta-feira) 08:00 – Lucas do Rio Verde * 09/03/2021 (terça-feira) 08:00 - Cuiabá

Veja também sobre Alta Floresta Colíder SEDEC consórcios intermunicipais Voltar + Destaques