Destaques 16/01/2021 06:34 Camiseta azul royal, com faixas diagonais, será o novo uniforme dos estudantes de MT Modelo recebeu 63% dos votos; cada aluno terá duas camisetas O uniforme azul royal, com faixas diagonais nas cores verde, amarelo e branco, foi o mais votado na enquete realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e será o modelo usado pelos estudantes a partir deste ano. A camiseta escolhida recebeu 63% dos mais de 22 mil votos. A enquete no site www.seduc.mt.gov.br começou no dia 11 de janeiro e foi encerrada às 12h desta sexta-feira (15). A Seduc-MT vai comprar 750 mil camisetas. Cada aluno da rede estadual de ensino vai receber dois uniformes de forma gratuita. Para que não haja problema com as medidas dessas camisetas, foi solicitado às escolas que informem os tamanhos que serão necessários para atender a demanda.

