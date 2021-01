Destaques 16/01/2021 09:29 Arão Leite/J. Cidade Prefeito de Alta Floresta diz que saúde está entrando em colapso Foto: Divulgação A prefeitura de Alta Floresta suspendeu temporariamente o expediente devido aos números de covid-19. Informações de vários funcionários no prédio do Paço Municipal apresentaram os sintomas e alguns testaram positivo para o coronavírus, entre eles, o prefeito Chico Gamba, do PSDB.

O administrador que estava desde o dia 1º de janeiro fazendo visitas a todos os setores da prefeitura, acabou contraindo o vírus e por determinação médica, está em quarentena. “Senti sintomas de uma gripe forte e por estar sempre em contato com muita gente resolvi fazer o teste que positivou. Agora estou em casa, isolado. Mas graças a Deus estou bem, sendo medicado”, assegurou o gestor que assinou essa semana um decreto restringindo o expediente do comércio e eventos.

De acordo com o prefeito, as medidas que, se não cumpridas, podem render sanções aos mais variados tipos de empresas, são baseadas em determinações ou orientações da Organização Mundial de Saúde no sentido de amenizar um alastramento maior do coronavírus. “São ações que, em conjunto com a população, a gente consiga ajudar a diminuir esses números alarmantes. Hoje a saúde já está entrando em colapso. Já não está tendo leitos de UTI”, justificou o prefeito de Alta Floresta.

Muitas empresas já estariam questionando a medida restritiva que aponta situações como enxugar a capacidade do estabelecimento para 50% do normal , sendo empresas ou espaços públicos e privados, casas noturnas, restaurantes, lanchonetes, bares, igrejas, entre outros pontos de aglomerações. “Sei que a medida prejudica alguns setores na questão financeira de algumas empresas, mas se faz necessário para que a gente consiga diminuir. E sabemos que a saúde é importante e a vida é a coisa mais valiosa que temos”, lembrou.

Ao finalizar a mensagem por telefone celular, o prefeito se mostrou otimista quanto ao fim dessa pandemia. Para Chico, a covid-19, se todos cooperarem e as doses de vacina logo chegarem como estão sendo anunciadas, o problema pode estar próximo do fim. “Acredito que em pouco tempo teremos a vacina e com certeza pode diminuir e muito esse efeito que se alastra demais. Enquanto isso no entanto, vamos nos cuidar”, finalizou

