Destaques 18/01/2021 06:36 Eliza Gund I Nativa News Prefeitura de Nova Monte Verde abre processo seletivo para educação, 14 vagas ofertadas Foto: Reprodução Prefeitura de Nova Monte Verde abriu Processo Seletivo Simplificado para a selecionar candidatos para contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação. São ofertadas vagas para professor de pedagogia e Professor de Letras Inglês. O edital 002/2021 foi publicado na última sexta-feira (15), apresentando todas as regras para inscrição e contagem de pontos. Assim como os anexos com prazos, modelo de procuração e ficha de inscrição. São 14 vagas ofertadas, com carga horária de 20 horas e salário de R$ 2.474,84. As contratações serão feitas por tempo determinado, observando o prazo máximo de 02 (dois) anos. Os candidatos devem entregar as inscrições, sem custos, na Prefeitura Municipal, no Departamento de Recursos Humanos, no horário entre as 07h00 e 12h30, entre os dias 01/02 a 08/02/2021. Confira o edital:download 6231.pdf

Veja também sobre Nova Monte Verde processo seletivo educação 14 vagas ofertadas Prefeitura Voltar + Destaques