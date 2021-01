Destaques 18/01/2021 09:11 Assessoria de Comunicação Câmara de Alta Floresta realiza sanitização de ambientes contra o novo coronavírus Foto: Assessoria de Comunicação A Câmara Municipal de Alta Floresta vem adotando todas as medidas de segurança e proteção no combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Além de suspender o atendimento ao público e aplicar medidas administrativas para o expediente interno, a Casa de Leis contratou uma empresa especializada em sanitização de ambientes fechado de uso coletivo. A sanitização realizada na manhã deste sábado na Câmara Municipal de Alta Floresta contou com o processo de profilaxia ambiental com a nebulização a frio de quaternário de amônia. Este procedimento cria micropartículas para penetrar nos poros das superfícies tratando o ambiente por inteiro, incluindo paredes, tetos, pisos e mobiliário. A bióloga responsável pelo procedimento, Fabiula Bento Silva, explicou que o produto utilizado na sanitização vai servir para combater todo tipo de bactérias, fungos e vírus presentes no ambiente em uma ação rápida, mas não possui residual. “Todo o vírus presente no local é aniquilado do ambiente imediatamente. As pessoas se sentem mais seguras ao saber que o serviço foi feito no local”, ressaltou a bióloga. O presidente Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, disse que mesmo adotando esta medida preventiva a Câmara Municipal continuará cumprindo com os protocolos de segurança contra a pandemia do novo coronavírus. “Adotamos estas medidas como forma de prevenção dos servidores, dos vereadores e da população que procura a Câmara diariamente”, frisou o presidente.

