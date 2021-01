Destaques 18/01/2021 15:13 Camila Paulino | Seciteci Seciteci abre inscrições para o processo seletivo para a contratação de professores temporários, vagas em Alta Floresta A Seciteci pretende concluir os cursos de 53 turmas em 2021 e para isso está formando um cadastro reserva para professores Foto: Reprodução A partir desta segunda-feira (18) a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abre as inscrições para candidatos interessados em participar do processo seletivo para a contratação de professores temporários. Os profissionais deverão atuar na conclusão de cursos profissionalizantes que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 26 de janeiro por meio de formulário do Google Forms disponível AQUI. Em fevereiro serão divulgadas as etapas de classificação conforme especificado no edital que pode ser acessado AQUI. Segundo a coordenadora de Educação Profissional e tecnológica da Seciteci, Ana Flavia Derze Soares, a secretaria pretende concluir os cursos de 53 turmas em 2021 e para isso está formando um cadastro reserva para professores. “Se as aulas presenciais forem retomadas, vamos conseguir finalizar todas as turmas que estão com aulas suspensas. Acreditamos que no próximo ano as coisas voltarão a normalidade, por isso precisamos nos preparar e contratar profissionais temporários para atenderem a esta demanda específica”, explicou. Os professores vão atuar nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Poxoréu. A base salarial é a mesma de professores efetivos e segue conforme a carga horária de cada profissional, que pode ser de 20, 30 ou 40 horas. Os requisitos e documentos necessários estão disponíveis no edital.

Veja também sobre Seciteci professores temporários Alta Floresta processo seletivo Voltar + Destaques