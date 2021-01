Destaques 19/01/2021 05:25 Redação I Nativa News Secretaria de Saúde confirma 29º óbito de paciente com Covid-19 em Alta Floresta Conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 17 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira Foto: Reprodução Alta Floresta registrou nesta segunda-feira, 18, mais uma morte causada pela Covid-19. Trata-se de uma mulher de 80 anos. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, o município chega a um total de 29 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia.

Segundo o boletim desta segunda-feira, o município acumula 4.863 testes positivos para infecção pelo novo coronavírus. De domingo, 17, para esta segunda, foram 17 novos casos confirmados. As autoridades municipais acompanham, ainda, 480 pessoas com suspeita do novo coronavírus. Referente aos leitos de UTI´s na rede privada a taxa de ocupação chega a 100%, todos os 10 leitos estão ocupados, sendo 05 em estado grave, já no Hospital Regional a ala destinada a Covid-19, de 14 leitos disponíveis, 03 estão ocupados com pacientes em estado moderado.

