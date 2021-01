Destaques 19/01/2021 05:47 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Alta Floresta realiza sanitização dos ambientes para o combate da COVID-19 Foto: Arquivo Nativa News/ Marcos Cardial O serviço de sanitização de ambientes é altamente eficaz no combate ao coronavírus. Pensando nisso, a Prefeitura de Alta Floresta realizou no ultimo fim de semana, a sanitização em seus ambientes no paço municipal, além da COVID-19, há outras doenças que podem causar problemas semelhantes para o organismo humano. Alergias e doenças respiratórias, como o coronavírus, podem ser combatidos com sanitização de ambientes. O trabalho também contribui para a eliminação do mofo ou qualquer bactérias capaz de deteriorar os materiais. Além destes já citados, outros benefícios também são: Elimina 99.99% dos fungos, bactérias, e vírus nocivos aos seres humanos;

Ajuda a prevenir e amenizar os sintomas de doenças respiratórias;

Deixa o ambiente com um ar mais puro e leve, promovendo a sensação de leveza e bem-estar;

Elimina os microorganismos e ajuda a proteger e evitar a contaminação dos alimentos garantindo a saúde e higiene do ambiente tratado;

Reduz a presença de micro-organismos nocivos que provocam doenças e outros transtornos;

Veja também sobre Prefeitura de Alta Floresta sanitização COVID-19 coronavírus. paço municipal Voltar + Destaques