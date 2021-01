Destaques 19/01/2021 15:26 Assessoria de Imprensa 10º Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires começa nesta quarta-feira e será feito em três etapas Foto: Assessoria de Comunicação Começa nesta quarta-feira (20) a 10ª edição do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. Esta edição será dividida em três etapas conforme explica o vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta e idealizador do mutirão. A primeira etapa terá início na região do Porto de Areia. A segunda etapa será feita de balsa saindo do Porto de Areia até a balsa do cajueiro e a terceira etapa vai sair da ponte do Rio Teles Pires, na divisa dos municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte, sentido o Porto de Areia, em Alta Floresta. Dezenas de voluntários estão envolvidos na 10º Mutirão de Limpeza do rio Teles Pires. As equipes deverão percorrer mais de 200 quilômetros entre os municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta. Em 2019 as equipes percorreram aproximadamente 250 quilômetros e recolheram cerca de 40 toneladas de lixo. O Mutirão de Limpeza é evento oficial do município de Alta Floresta. O vereador Tuti está na linha de frente do mutirão como fez em todas as edições e para somar forças nesta ação, que visa preservar o maior rio do município, ele convida os donos de ilhas e de casas localizadas às margens do rio Teles Pires para organizar o lixo visando facilitar o recolhimento. “Gostaria de contar com a compreensão de todos para que a gente possa cuidar desse Teles Pires, que é um rio maravilhoso, é nosso e a gente tem que fazer a nossa parte que é o mutirão de limpeza”, ressaltou.

