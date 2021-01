Destaques 19/01/2021 18:49 Sintep/MT emite Nota de Pesar pelo falecimento da professora Vilma Dias Foto: Divulgação É com profundo pesar que o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT), subsede de Alta Floresta, comunica o falecimento da professora Vilma Dias de Freitas. Pedagoga aposentada da Rede Estadual, a ex-diretora da Escola Estadual Rui Barbosa foi mais uma vítima da covid-19. Vilma tinha 58 anos e lutava contra o câncer, contraiu a doença durante o tratamento da enfermidade, no município de Barretos, São Paulo. A companheira, lutadora inveterada da Educação e do Sintep/MT, faleceu no município paulista. Deixa esposo, dois filhos e dois netos. A direção do Sintep/MT presta condolências à família e amigos, desejando força nesse momento de tristeza. Professora Vilma, Presente!

Voltar + Destaques