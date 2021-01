Destaques 20/01/2021 16:15 Presidente da FIEMT, Frank Rogieri reivindica melhorias logística para o norte de MT Empresário de Alta Floresta assumiu interinamente a presidência da Fiemt Foto: Divulgação A situação logística da região do extremo norte de Mato Grosso foi tema da reunião entre o presidente interino do Sistema Fiemt, Frank Rogieri, o vice-governador Otaviano Pivetta e o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Oliveira. O encontro ocorreu nesta terça-feira (19/01), em Cuiabá.A situação logística da região do extremo norte de Mato Grosso foi tema da reunião entre o presidente interino do Sistema Fiemt, Frank Rogieri, o vice-governador Otaviano Pivetta e o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Oliveira. O encontro ocorreu nesta terça-feira (19/01), em Cuiabá.

Frank pediu auxílio da Sinfra para realização de manutenção emergencial na MT-160, no trecho entre Nova Monte Verde e Apiacás. De acordo com o presidente, com a chegada das chuvas, caminhões com cavaco de madeira têm dificuldade para escoar a produção. "Não estamos conseguindo entregar insumos para as indústrias de etanol por conta dos atoleiros. E, essa situação gera um problema em escala", pontuou Rogieri.

O presidente também destacou a necessidade de pavimentação de outras rodovias da região, entre elas a MT-419 e MT-325, além da construção de pontes de concreto. "Apiacás é o único município do extremo norte do estado que não tem ligação asfáltica, o que dificulta a competitividade das atividades econômicas da região”, defendeu.

Após a reivindicação, o Governo do Estado se comprometeu em viabilizar as demandas solicitadas pelo presidente da Fiemt.

A reunião também foi acompanhada pelo presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada de Mato Grosso (Sincop MT) e do Conselho de Infraestrutura e Logística de da Fiemt (Coinfra), José Alexandre Schutz.

Veja também sobre Frank Rogieri Presidente da FIEMT Apiacás MT-419 MT-325 SINFRA Voltar + Destaques