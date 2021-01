IFMT abre 511 vagas para o processo seletivo 2021/1 dos Cursos Superiores por meio do histórico escolar

O Instituto Federal de Mato Grosso informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo dos Cursos Superiores por meio do histórico escolar.até 25 de janeiro de 2021. O resultado deste seletivo será válido apenas para o ingresso no primeiro semestre de 2021. Os interessados devem se inscrever no link – http://selecao.ifmt.edu.br

São ofertadas 511 vagas distribuídas em 18 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra) e dois centros de referência (Jaciara e Campo Verde).

Os candidatos que desejarem podem concorrer às vagas destinadas às políticas de Ações Afirmativas (cotas). O IFMT reserva 60% das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal).

O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição, anexar o histórico escolar do ensino médio (local específico solicitado no sistema) e preencher todos os dados do questionário socioeconômico, disponibilizados no endereço http://selecao.ifmt.edu.br/.

Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Caso o candidato inscreva-se mais de uma vez, para cursos e/ou turnos iguais e/ou diferentes, será considerada somente a última inscrição efetivada e paga.

O preenchimento do formulário de inscrição com todas as informações (nome, CPF, RG, data de nascimento e etc.) deve ser realizado EXCLUSIVAMENTE no nome do candidato que realizará o processo seletivo. A inscrição realizada com documentos dos responsáveis ou outra pessoa será indeferida.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27 de janeiro de 2021, observado o horário de funcionamento bancário. A confirmação da inscrição será efetivada somente após o pagamento do boleto bancário correspondente à taxa e a devida confirmação da rede bancária.

No dia 1º de fevereiro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição e o curso, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/.

Isenção da taxa de inscrição

O IFMT oferecerá o benefício de isenção da taxa de inscrição aos candidatos que preencherem, cumulativamente, todos os requisitos do edital. Para solicitar isenção, o candidato deverá comprovar os requisitos apontados no edital, encaminhando os documentos listados, escaneados e salvos em arquivo único, em formato pdf (não serão analisados documentos enviados em formato diferente), através de e-mail para o seguinte endereço: proen.dpi@ifmt.edu.br, no período de 15 a 25 de janeiro de 2021.

No dia 26 de janeiro de 2021, o IFMT divulgará o resultado do pedido de isenção no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/.

Sobre o Processo Seletivo

O critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º e 2º ano do Ensino Médio constantes no Boletim Escolar Oficial, Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A classificação dar-se-á pela média final referente ao 1º e 2º anos do Ensino médio avaliados.

A seleção será classificatória, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor.

Os candidatos serão classificados por campus, curso e turno, em ordem decrescente, de acordo com a somatória dos pontos obtidos, considerando o desempenho dos concorrentes nas provas. A classificação constará de 10 (dez) listas, sendo uma por ampla concorrência e outras nove listas divididas por cotas (reserva de vagas)

No dia 04 de fevereiro de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2021/1 e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação das listas dos candidatos aprovados em todas as chamadas para a realização da matrícula online. Todas as chamadas serão publicadas no endereço eletrônico: selecao.ifmt.edu.br

As matrículas da 1ª chamada serão realizadas nos dias 05 e 08 de fevereiro das 8h às 17h, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo.