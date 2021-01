Litro da gasolina passará de R$ 5,00 em Alta Floresta

Com reajuste anunciado pela Petrobras, litro da gasolina será cobrado em média, de R$ 4.98 a R$ 5.10

Nos próximos dias, os consumidores estarão pagando mais caro para abastecer seus veículos. Com o preço da gasolina passando por constantes reajustes, andar de carro está pesando no orçamento das famílias. E nas cidades da região norte de Mato Grosso, os motoristas pagam preços acima da média de Cuiabá e outros Estados da Federação.



A Petrobras informou na segunda-feira, 18, que elevará o preço médio da gasolina nas refinarias, em 8% o litro. A alta começou a valer a partir de terça-feira, 19. Já o preço do diesel não será alterado. A Petrobras reiterou que seus preços têm como referência a chamada paridade de importação, impactada por fatores como os valores do petróleo e o câmbio. Este é o primeiro reajuste aplicado sobre a gasolina este ano e corresponde a 7,6% sobre o valor médio de R$ 1,84, vigente desde 29 de dezembro, quando o combustível havia sido reajustado em 5%.



Com reajuste anunciado pela Petrobras, litro da gasolina será cobrado em média, de R$ 4.98 a R$ 5.10. O repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores finais, nos postos, pode ser maior ou menor, dependendo de cada empresa. Em Alta Floresta o preço dos combustíveis é vendido em média de R$ 4.89 a R$ 5,03 a gasolina,

R$ 4,48 o diesel comum, R$ 4,53 o diesel S-10 e R$ 3,63 o etanol.



Ainda não dá para afirmar se na esteira do reajuste da gasolina também haverá alta no valor do etanol. Em Mato Grosso, ainda segue compensando mais o etanol para abastecer os carros flex, em comparação com a gasolina.

Nelson Soares Júnior, diretor executivo da Sindipetróleo/MT afirma que o impacto deste aumento começa a ser calculado a partir do momento que os postos começarem a comprar o produto com a nova tabela disponibilizada pelas distribuidoras. “O aumento é significativo, chegando a 0,14/ litro. Porém, parte dele pode ser absorvido tanto pelas distribuidoras como pelos postos”, disse.



A sócia proprietária do Posto Tarumã, em Alta Floresta, Greizi Borsatti, afirma que não irá repassar os R$ 15 centavos reajustados pela Petrobras, para o produto em sua empresa. Seu posto, no preço atual, está vendendo o litro da gasolina a R$ 4.88. Com o aumento, vai para R$ 4.98. “Temos que observar o preço que está sendo cobrado na cidade e fazer uma média. Vamos jogar 10 centavos para ficar na média e não assustar tanto os

clientes. Mesmo com 10 centavos de acréscimo, eles já reclamam porque é um aumento significativo”, observa Greizi.



Segundo a empresária, os preços do diesel, S-10 e etanol serão mantidos . Temor - Consumidores receiam que o aumento no preço da gasolina possa refletir também no preço do etanol, que ficou mais em conta com a queda que o produto teve com a pandemia do covid-19. Grande parte dos motoristas prefere abastecer com o biocombustível, que é mais barato e acaba compensando mais.



Outro temor da população é que possa haver também aumento no botijão de gás de cozinha. Atualmente, os depósitos em Alta Floresta vendem o botijão em uma média de R$ 105,00 a R$ 110,00. Mas com a possibilidade de aumento no valor do frete, a tendência é que o gás seja impactado com um reajuste de preço.