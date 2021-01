Sem início, obra da UPA de Alta Floresta tem previsão de ser concluída em 180 dias

Anunciada para ser retomada em 11 de janeiro de 2021, a obra de conclusão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA em Alta Floresta, ainda não teve início. São cerca de nove anos de espera para a conclusão desta obra que deve desafogar os atendimentos no Hospital Regional Albert Sabin e Unidades Básicas de Saúde do município.

O primeiro contrato para execução da obra foi assinado em 03 de maio de 2012 no valor de R$ 1.706.758,04. Com a obra paralisada, o último relatório de medição data de dezembro de 2014, pouco mais de dois anos do início da obra, informando a aplicação de valor de R$ 1.271.515,34. As informações estão disponíveis no portal Geo Obras Cidadão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A possibilidade de conclusão aconteceu em 2019, quando foi acordado de que a UPA seria de atendimentos municipais e não mais regionais como previsto inicialmente.

Um processo licitatório na modalidade Tomada de Preço, para a contratação de empresa especializada para conclusão da obra de construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento do município de Alta Floresta/MT, foi realizado no dia 05 de novembro de 2020 e não foi publicado material áudio visual no portal da prefeitura, conforme preconiza a Lei Municipal N° 2.437 de 25 de abril de 2018, onde diz que “As gravações das sessões [...] deverão ser disponibilizadas, na integra, no site oficial de cada um dos Poderes, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento de cada sessão de licitação.”

A obra remanescente tem valor de R$ R$ 1.265.212,34 e tem como responsável, vencedora do certame, a empresa Gecon Gestão em Engenharia e Construções LTDA ME. O prazo previsto de conclusão é de 180 dias.