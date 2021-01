ALTA FLORESTA:Três servidoras da saúde recebem as primeiras doses da vacina contra Covid-19

A manhã desta quinta-feira (21) foi marcada com o início da vacinação contra a covid-19 em Alta Floresta. Uma cerimônia realizada na sede da secretaria municipal de saúde deu início a primeira fase da vacinação, onde três servidoras da saúde receberam as primeiras doses o imunobiológico.

Após a cerimônia, foram vacinadas as enfermeiras Nadia Henicka Vilela e Noeli Adriana de Oliveira Simão, e a médica Luana Pereira da Costa. Para atender o público alvo do município, Alta Floresta recebeu 623 doses da CoronaVac, sendo que 162 foram destinadas aos servidores do Hospital Regional e o restante, 461 doses, para atender o público alvo do município.

A previsão de segunda dose da vacina, é de que será aplicada em 28 dias. Os profissionais da linha de frente da saúde serão priorizados, que são os servidores que trabalham na unidade Ana Neri que atende casos de síndromes gripais, Santa Bárbara, idosos acima de 60 anos do Lar dos Idosos e profissionais que trabalham no Lar dos Idosos nesta quinta-feira (21).

Apesar da vacinação, a população deve manter os cuidados preconizados pela saúde