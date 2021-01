Destaques 21/01/2021 12:34 Vara do Trabalho de Alta Floresta volta para 1ª etapa do processo de retomada Foto: Reprodução A vara do trabalho de Alta Floresta voltara também para a primeira etapa do Pacto de Retomada Responsável das Atividades Presenciais. A mudança ocorre após o aumento local de contágio do coronavírus e consequente elevação da classificação de risco epidemiológico para “Moderado”. A unidade se soma às outras da Justiça do Trabalho que já haviam retornado ao estágio inicial neste mês de janeiro, localizadas nas cidades de Cuiabá (inclui o TRT e o fórum da Capital), Barra do Garças, Sinop, Várzea Grande, Cáceres, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Colíder, Nova Mutum, Tangará da Serra, Primavera do Leste e Rondonópolis. A volta ao primeiro estágio impõe mudanças no funcionamento das unidades e segue as diretrizes estabelecidas na Portaria TRT SGP GP N. 111/2020, que instituiu o Pacto de Retomada no âmbito da Justiça do Trabalho mato-grossense. Veja o que muda - Audiências e sessões de julgamento: é permitida a realização de atos presenciais nos casos em que isso não for possível com a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis ou por outro motivo relevante, desde que devidamente fundamentado pelo juiz do trabalho, desembargador relator, presidente da Turma ou por deliberação do Tribunal Pleno, conforme o caso (inciso III, artigo 8º da Portaria TRT SGP GP N. 111/2020); - Apenas servidores que exerçam atividades presenciais ou semipresenciais (categoria 2 e 3 de regulamentação interna) podem atuar presencialmente; - A taxa de ocupação das unidades volta a ser limitada a 30% do Teto de Ocupação, que é o número máximo de estações de trabalho que permitem a manutenção de distância mínima de 2 metros entre as pessoas; - Os serviços presenciais serão executados em jornada reduzida, das 7h30 às 12h30, com complemento das horas de trabalho por home office; - O atendimento ao público de forma presencial continua ocorrendo mediante agendamento, a ser feito com o gestor da unidade; Contato Os contatos (telefone, e-mail e WhatsApp) das unidades da Justiça do Trabalho em Mato Grosso podem ser conferidos no menu “Contato -> Fale Conosco” do portal do TRT.

