Alta Floresta: Projeto de Eficiência Energética vai gerar economia e segurança a população

Os investimentos são realizados pela Energisa por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O projeto foi contemplado na chamada pública realizada em 2019. Foram mais de 18 milhões investidos em todo em Estado nestas ações. Regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os projetos preveem a substituição de equipamentos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica. Essa mudança de comportamento é essencial para a preservação do meio ambiente, além de colaborar para a economia financeira. Com as ações adaptadas para atender as recomendações das autoridades sanitárias, o programa de Eficiência Energética atuou em duas frentes: projetos de eficientização e o Nossa Energia, que ficou com as unidades móveis paradas durante a pandemia e trabalhou em um formato diferenciado para continuar promovendo economia e o uso adequado de energia elétrica. Em 2020, os projetos de eficientização aprovados tiveram como foco melhorias nas redes de iluminação pública. Em Alta Floresta envolve a substituição de 594 lâmpadas por LED e 94 braços. Os locais contemplados foram: Avenida Mato Grosso (80), Avenida Robson Silva (46), Avenida Bom Pastor (50), Avenida Amazonas (107), Perimetral Rogério Silva (182), Avenida Nossa Senhora Aparecida (42), Setor B (23), Rua Orlando Petrofeza, no setor A, (26), Avenida dos Esportes (22) e Avenida Rio Grande do Sul (16). O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB) explica que conseguiu garantir o projeto para o município ainda em 2019 quando ocupava o cargo de Diretor de Gestão da Prefeitura, para isso contou com o auxílio do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Cícero Paulino dos Santos, responsável pela manutenção da iluminação pública na cidade, e agora está acompanhando a execução como vereador. Essa modernização proporciona uma redução de energia para o município, dando possiblidade de que o valor seja aplicado em outras ações prioritárias. Para Claudinei a modernização da iluminação pública também vai promover conforto, segurança e satisfação para a população beneficiada. Além da economia. "Tinha avenida que estava escura e hoje está bem clara, a prefeitura não vai precisar mais fazer a manutenção com frequência porque essas lâmpadas tem uma durabilidade maior, o projeto não gerou custo para o município. Então, essa modernização também deixa a cidade mais bonita e gera uma sensação de segurança e melhora a visibilidade nesses locais", ressaltou.

