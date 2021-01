Destaques 22/01/2021 13:32 Só Notícias/David Murba Bombeiros resgatam cobra-olho-de-gato em prateleira de residência em Alta Floresta A serpente-olho-de-gato-anelada foi capturada, ontem, pelo Corpo de Bombeiros em uma residência localizada na rua Manoel Matos, em Alta Floresta (314 quilômetros de Sinop). Ela foi pega sem nenhum ferimento pelos militares. A cobra estava em uma prateleira fica na área do imóvel. O morador viu a serpente e acionou o resgate. Ela foi colocada em um galão e solta em uma região de mata. Em outro caso, conforme Só Notícias já informou, em Alta Floresta, os militares também capturaram uma jiboia no quintal de uma residência no bairro São José Operário. Apesar da cobra estar no perímetro urbano, ninguém ficou ferido. De acordo com os bombeiros, para os trabalhos foi utilizada uma pinça e em seguida a serpente foi colocada em uma caixa de captura.

