Destaques 22/01/2021 16:56 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Em nota homem alega tiro em cão em defesa à sua esposa Foto: Reprodução/ Arquivo O homem de 28 anos preso por porte irregular de arma de fogo no município de Nova Monte Verde após denúncias de maus tratos e morte de um cão, por meio do seu jurídico emitiu uma nota de esclarecimentos à imprensa, onde afirma defesa à sua esposa como motivo do disparo de arma de fogo que matou o animal. Leia também: PJC de Nova Monte Verde prende em flagrante homem que matou a tiros um cachorro na zona rural O caso repercutiu em redes sociais e junto com o advogado o acusado se apresentou na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil. A nota foi emitida à redação do site Nativa News após repercussão da prisão do acusado. Confira a nota na íntegra: “Nota à imprensa. Marcos Bonfim Groch, buscou a oportunidade de resposta ao já divulgado sobre o episódio que culminou com a morte do cachorro Boxer na data de 20.01.2021, em Nova Monte Verde. Sobre o crime disse que já prestou esclarecimentos em delegacia. Contou que atirou no cachorro em estado de necessidade e para defender a esposa, que está em gestação de risco, da investida feroz do animal que havia acabado de matar uma galinha. Resumiu que tudo aconteceu rápido e que a esposa gritou por socorro, momento que pegou a arma e ao se deparar com o cachorro, que estava ao lado da galinha, avançando contra a sua esposa, então atirou. Se apresentou ao Delegado ontem, 21.01.2021, acompanhado de sua advogada, decidiu entregar a arma, que havia deixado na propriedade, mesmo ciente de que seria detido em razão da posse. Fez isso para evitar maiores prejuízos a esposa e família, diante da possibilidade de mandado de busca e apreensão da referida arma em sua residência. Já pagou a fiança arbitrada e foi colocado em liberdade, o que não significa que não irá responder o processo com oportunidade de se defender.”

