Destaques 23/01/2021 05:07 Lorraine Vilela Campos IFMT recebe inscrições do Vestibular 2021/1 até 25 de janeiro Seleção será exclusiva pelas notas dos dois primeiros anos do ensino médio. Foto: Divulgação Estão abertas até segunda-feira, 25 de janeiro, as inscrições do Vestibular 2021/1 do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). A taxa é de R$ 50. Faça sua inscrição A seleção será exclusivamente pela análise do histórico escolar dos dois primeiros anos do ensino médio. Serão avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia. Isenção Pedidos de isenção da taxa serão recebidos pelo IFMT. As solicitações podem ser feitas por estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou bolsistas integrais em colégios particulares, sendo a renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Os documentos devem ser enviados para o e-mail proen.dpi@ifmt.edu.br, até segunda-feira (25). O resultado sairá em 26 de janeiro. Resultado e Vagas O resultado final e a lista de excedentes serão divulgados em 4 de fevereiro. As matrículas serão recebidas entre os dias 5 e 8 seguintes, das 8h às 17h. O IFMT oferece 511 vagas, sendo 60% para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas. As oportunidades são para os campi Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra, além dos centros de referência de Jaciara e Campo Verde. Mais informações no edital e pelo site do IFMT.

