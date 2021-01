Destaques 23/01/2021 15:28 Arão Leite/J. Cidade Produtor faz armadilha e captura Jaguatirica em Alta Floresta Foto: Divulgação Um produtor rural do município de Alta Floresta, juntamente com seu filho, conseguiu capturar uma jaguatirica. Da raça dos felídeos, o animal adulto, macho, estava há algum tempo predando galinhas. O dono da propriedade, ao notar a baixa na produção e vestígios de predadores, construiu uma armadilha no caminho do bicho que foi pego na noite de quinta-feira.

O fato foi na Comunidade Bom Fim e o dono do sítio, após ocorrido, acionou o Corpo de Bombeiros e Sema. “Ele – sitiante – teve uma brilhante ideia de fazer uma emboscada para capturar o animal vivo. Sabemos que em várias situações de conflito destes animais com o homem, o ser silvestre é sacrificado. Portanto, parabenizei o o produtor e seu filho pelo brilhante trabalho de preservação e consciência ambiental que demonstraram”, avaliou sargento BM Luiz Fábio que atuou na missão de resgate.

A jaguatirica quando os bombeiros e Sema chegaram ao local, estava presa em um compartimento de madeira, mas logo foi passada para uma gaiola. O animal no entanto, se mostrou todo tempo arredio e se debatia, até machucando a cabeça, tentando em vão, se soltar. “Por ser um animal silvestre, ela estava com a face escoriada (ralada) por se debater na armadilha de madeira em que estava presa e também se debateu na gaiola para tentar sair. Mas não se tratou de lesão que demandasse um tratamento veterinário por ser superficial, conforme externou o biólogo Márcio da SEMA”, esclareceu o sargento do Corpo de Bombeiros.

O predador de galinhas foi levado para uma área de mata na região do Porto de Areia, do outro lado do Rio Teles Pires.

