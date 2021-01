Destaques 23/01/2021 15:44 Arão Leite/J. Cidade ALTA FLORESTA: Casal se assusta ao receber via correios, seringas com líquido azul O casal de representantes comerciais João Conrado e Rebeca Machado ainda procura entender o que aconteceu essa semana. Depois de oito meses morando em um apartamento no Setor D, região central do município, eles foram surpreendidos na manhã de quinta-feira com uma correspondência que chegou via correios. O pacote preto estava endereçado em nome de Rebeca e a emissão era curiosamente da China.

Após higienizar o pacote, a mulher e o marido abriram o recipiente de plástico e ficaram pasmos ao verem duas seringas cheia de um líquido azul. “Não temos a menor ideia do que se trata. Tá escrito ainda, além do código de barra, declaração para alfândega”, contou João que resolveu fazer um alerta via rede social. “É um caso muito estranho e acho que todos devemos tomar cuidado”, explicou.

João foi questionado sobre suposta brincadeira de amigos ou algo para promoção pessoal, mas asseguram que não. Foi perguntado ainda se pode ter sido uma correspondência que chegou ao endereço errado, mas foi rápido ao responder que “veio no nome da minha mulher, não tem como e no caso de brincadeira, acredito que jamais alguém faria isso, ainda mais num momento como esse que o mundo vive o receio desse vírus (coronavírus)”.

O pacote até esta sexta-feira ainda estava na casa do casal. A mulher segue receosa e o marido preocupado em receber novo pacote. Mas o caso já foi levado a conhecimento da Delegacia e principalmente à Vigilância Sanitária que segundo o coordenador, encaminhou todas as informações ao estado. “Devemos recolher, enviar para a Vigilância Estadual que vai repassar à Anvisa”, finalizou.

