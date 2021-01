Destaques 24/01/2021 07:07 Eliza Gund I Nativa News Idosa com Covid-19 morre após de receber alta de hospital em Nova Monte Verde Foto: Reprodução O município de Nova Monte Verde registrou o segundo óbito em decorrência da covid-19 na noite deste sábado (23). A mulher de 71 anos faleceu após receber alta médica a pedido de familiares. Sendo o primeiro município na região a registrar casos de covid-19, Nova Monte Verde soma 306 casos desde o início da pandemia, com 42 casos ativos no último boletim epidemiológico divulgado. A secretária de saúde, Karina Galdino, informou a redação do site Nativa News que toda a família da idosa está em tratamento contra a covid-19, não foi possível a realização de velório, o óbito ocorreu por volta das 22h e o enterro realizado imediatamente. De família tradicional no município, Dona Rufina apresentava doenças neurodegenerativas (Mal de Parkinson e Alzheimer), tratava problemas respiratórios, era cardiopata e atualmente estava com fratura no fêmur. A idosa estava internada há cerca de quatro dias na ala covid-19, junto com uma das filhas, na tarde de sábado apresentou melhoras, com nível de saturação de 96%, o médico concordou em dar alta e deixou a idosa ir para casa. Conforme Galdino, em casa a idosa recebeu atenção dos familiares, tomou banho, jantou e por volta das 21h sentiu-se mal e foi levada de volta a unidade mista, na ala covid-19, onde recebeu cuidados médicos, mas não resistiu falecendo minutos depois. Galdino cobra empatia e responsabilidade da população monteverdense. “Nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas para que as pessoas, ou entendam o que tem que ser feito, como hoje vai morrer muito mais gente, mas ninguém quer que seja a sua pessoa ou alguém de sua família, então se nós não começarmos a nos colocar no lugar do outro, se posicionar e saber exatamente a nossa responsabilidade, se conscientizar do que a gente tem que fazer, muitos óbitos vão acontecer”. Em 09 de janeiro deste ano o prefeito Edemilson Marino assinou decreto reimplantando o toque de recolher para as 22h e algumas restrições quanto ao funcionamento de estabelecimentos, como bares lanchonetes e restaurantes no período noturno. “Não é culpa da saúde se as pessoas estão morrendo, é culpa das pessoas, a auto responsabilidade tem que estar inserida na consciência do ser humano. Se as pessoas estão se contaminando não é culpa da saúde, não porque não tem remédio, não é porque não tem médico, têm, só que a gente não vai ter condições de dar assistência a toda essa quantidade de pessoas que estão se contaminando. Por isso peço mais uma vez que as pessoas coloquem a mão na consciência e se coloquem na dor dessa família”, desabafou Galdino durante o sepultamento da idosa ao relatar que ao se deslocar ao cemitério municipal em todo o centro do município haviam estabelecimentos abertos com grande número de pessoas.

