Destaques 24/01/2021 07:16 O Território Guarantã do Norte: mulher morre carbonizada após incêndio em residência O Território Um corpo de uma mulher de aproximadamente 36 anos foi encontrado carbonizado em uma residência na Rua Rio Grande do Sul, bairro Araguaia em Guarantã do Norte. Por volta das 02h30 da madrugada de ontem sábado (23), um vizinho acordou com um barulho, ao olhar pela janela, viu a casa vizinha em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, porém os militares encontraram o corpo já carbonizado. A polícia civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) fizeram-se presente no local para investigar o caso. O reconhecimento do corpo só será possível por exame de DNA ou identificação por meio da arcada dentária.

