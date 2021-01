Destaques 24/01/2021 14:50 Vitória Lopes I Gazeta Digital Agronegócios traz desafios para gestão em Alta Floresta, diz prefeito Foto: Divulgação Após ser curado da covid-19, o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba (PSDB), tem mais um desafio pela frente: administrar a infraestrutura do município. Em seu primeiro mandato como gestor municipal, ele tem que lidar com as dificuldades de em relação às estradas e falta de asfalto que dificultam o crescimento do agronegócio na região.

O chefe do Executivo municipal relata que recebeu a prefeitura sem caixa, porém, não herdou dívidas de gestões passadas. Algumas pendências sobraram para Chico, como folha de pagamento de servidores e insumos, mas nada de muito grave.

Contudo, o tucano conta que Alta Floresta tem um desafio a ser cumprido no setor da infraestrutura, com a chegada do agronegócio na região. “Infraestrutura é asfalto, estrada na zona rural, que agora está chegando o agro mais forte. Temos uma previsão de um crescimento muito grande da entrada da agricultura, que é predominantemente de pecuária. Então precisamos de investimento de infraestrutura para comportar o agro”.

Outra promessa de campanha a ser cumprida é retomar a obra de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que está há mais de 10 anos em construção. Mas esse não é o único problema, pois segundo o prefeito todos os setores precisam ser melhorados.

“O desafio é pra melhorar a cidade na mobilidade urbana, melhorar as calçadas, iluminação, temos que ir melhorando em vários aspectos. Precisamos de todos os setores, inclusive mais postos de saúde”, detalha.

Há mais de 40 anos no município, Chico foi secretário de agricultura de 2009 a 2012. Ele acredita que sua primeira gestão vem de um apelo popular. Ele chegou a disputar uma eleição como vice, em 2016, porém perdeu por 132 votos.

“Diziam ‘se você tivesse saído como cabeça, tinha ganhado disparado’. Estamos querendo fazer uma política diferente, uma política séria, pra gente dar continuação nesses quatro anos, torcer e colocar pessoas que tenham esse mesmo pensamento de fazer a cidade e o campo melhorar”, disse.

Veja também sobre Agronegócios gestão de Alta Floresta Chico Gamba desafio infraestrutura crescimento Voltar + Destaques