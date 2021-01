Destaques 24/01/2021 15:23 Reinaldo Fernandes - O Livre Seduc investiga fraude em certificados apresentados por professores Profissionais teriam comprado o diploma de cursos que não frequentaram (Foto: Michel Alvim/Secom-MT) Professores da rede estadual de ensino teriam comprado certificados de qualificação para conseguir benefícios como a designação de hora/aula e melhorias salariais em Mato Grosso. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), após o órgão receber uma notícia-crime. Conforme a denúncia, professores teriam adquirido o certificado de qualificação para a inclusão no Processo de Atribuição Simplificada (PAS) deste ano, mesmo sem participar de cursos. O PAS é mecanismo da Seduc de seleção de aulas e jornada de trabalho de acordo com a somatória de pontos. Sendo assim, quem comprova mais horas em capacitações, tem mais chances de ser contratado e até mesmo escolher a unidade onde quer atuar. A secretaria abriu a segunda etapa do PAS nesta sexta-feira (22) para os professores que não conseguiram aulas nas escolas para as quais se inscreveram na primeira etapa. Em nota, a secretaria informou que já comunicou autoridades de investigação criminal para analisar a denúncia e avaliar a necessidade de abertura de procedimento. “Informamos que todas as providências foram tomadas, para a apuração dos fatos narrados, pelos setores competentes no âmbito da Seduc. [E] considerando que trata-se de uma notícia-crime, também informamos as autoridades criminais”, diz trecho da nota. Os certificados são em tese a garantia de qualificação profissional pelas quais os professores passam e a atribuição de aulas ocorre de acordo com a pontuação que cada curso representa na escala competência.

