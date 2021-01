Destaques 26/01/2021 07:15 Eliza Gund I Nativa News Covid-19: Após afastamento de profissionais, Secretaria de Saúde de Nova Bandeirantes fecha PSF Foto: Reprodução Secretário de saúde de Nova Bandeirantes, Jair Habowsk, publicou um comunicado na fanpage oficial da prefeitura no Facebook, informando o fechamento temporário de um Posto de Saúde da Família (PSF) e pedindo a conscientização da população diante o aumento nos casos de covid-19 no município. O PSF 3 passará a semana sem atendimento depois de três servidores testarem positivo para covid-19 e outros apresentarem sintomas. A medida de fechamento temporário se fez necessária em forma de prevenção. "Quero a compreensão de todos os moradores daquela micro área, que entenda a situação e a gravidade da mesma. Temos que cuidar dos funcionários e da saúde de Nova Bandeirantes", apontou Habowsk. O secretário ainda reforçou o pedido de conscientização da população, atualmente o município acumula 393 casos desde o início da pandemia, com 331 recuperados, 54 ativos e 05 óbitos. "Quero aproveitar a oportunidade e pedir a colaboração da população de Nova Bandeirantes, os casos de covid vem aumentando grandemente no município e estão percebendo também que pessoas que estão com casos positivados de covid não estão fazendo o isolamento social, gostaria de contar com vocês, que façam o isolamento quando vocês passarem pela ala de covid, mesmo testando negativo no teste rápido, mas medicado pela ala de covid e orientado pelas enfermeiras e técnicas da área que façam o isolamento social, só assim nós venceremos esse vírus", concluiu o secretário dizendo que uma nova postagem informará o retorno das atividades do PSF 3.

