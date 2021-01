Destaques 26/01/2021 18:13 Arão Leite/Jornal da Cidade Motorista perde controle e capota veículo na MT-208 em Alta Floresta Um veículo Palio, branco, ano 2016 com placas de Várzea Grande/MT capotou na tarde de domingo (24) na Rodovia MT-208 sentido Paranaíta, próximo à subestação de energia em Alta Floresta. Duas pessoas estavam no carro, mas segundo informações, não quiseram ser encaminhadas naquele momento pelo menos ao hospital. São poucos os detalhes sobre o acidente, mas segundo uma fonte, o motorista teria perdido controle do volante, o veículo saiu da pista e capotou, ficando praticamente destruído. Um serviço de guincho resgatou o carro que só parou dentro de um matagal. Os ocupantes teriam sofrido escoriações, mas ficaram no local enquanto era feita a retirada do carro do mato. A Polícia Civil poderá apurar as causas do acidente

Voltar + Destaques