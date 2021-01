Destaques 26/01/2021 18:17 Redação I Nativa News Ação conjunta entre Corpo de Bombeiros e IBAMA realiza soltura de jaguatirica em Alta Floresta Foto: Divulgação Nessa sexta-feira (22/01), no período da manhã, moradores da Comunidade Bonfim, Segunda Norte, zona rural de Alta Floresta entraram em contato com o IBAMA para que fosse realizada a captura de uma Jaguatirica que havia sido capturada na noite anterior. Ainda segundo os moradores, o animal havia sido capturado por uma armadilha feita com gaiola de madeira proporcional ao tamanho do animal por um senhor morador da comunidade.

O IBAMA acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta para que fosse dado apoio da corporação no resgate do animal.

Chegando ao local, foi feita a avaliação do felídeo e observado que se tratava de um animal adulto, macho e saudável.

Após a avaliação e liberação do animal, uma ação conjunta entre o CBMMT e o IBAMA foi realizada para a sua soltura, sendo o animal encaminhado até uma área de preservação ambiental, distante aproximadamente 45 km da cidade de Alta Floresta, para que pudesse ser reintroduzido em seu habitat natural.

